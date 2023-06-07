Москва, 7 июня, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удары по позициям трёх бригад ВСУ на краснолиманском и сватовском направлениях. Об этом 7 июня заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий России

«Ракетными ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение по позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары около населённых пунктов Невское и Червоная Диброва. Поражены пункты временной дислокации и огневые средства противника, а также склад боеприпасов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что за сутки российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении. Также бойцы ВС РФ сорвали попытки ротации украинских подразделений на передовых позициях, артиллеристы уничтожили орудие Д-20 в районе урочища Ревучее.