Москва, 7 июня, 2023, 11:18 — ИА Регнум. Владимир Меерзон умер на 98 году жизни, не дожив три дня до своего дня рождения. Здоровье актёра и сценариста «Спокойно ночи, малыши» резко ухудшилось незадолго до смерти, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео с канала: Billy BILLYonAIR Lenivkin Владимир Меерзон.

Владимир Яковлевич умер утром 5 июня, но о его смерти стало известно только сегодня. По информации источника, Владимир Меерзон умер в своей квартире на севере Москвы.

«В 10 часов утра в квартире по улице Зорге скончался 97-летний Владимир Меерзон. Мужчина умер естественной смертью», — сообщил собеседник.

Владимир Яковлевич Меерзон родился 8 июня 1925 года в семье знаменитого советского хирурга Якова Соломоновича Меерзона. В 1938 году отца Владимира Меерзона арестовали как участника готовящегося покушения на Сталина и сослали в лагеря. В 1941 году Владимир Меерзон в возрасте 16 лет ушел на фронт, где был контужен и четырежды ранен, но прошел всю войну. После войны он закончил театральное училище имени Щукина и устроился на работу в редакцию детских программ на центральном телевидении СССР. Вместе со своей супругой режиссером Ниной Зубаревой создавал передачу «Спокойно ночи, малыши». Нина Владимировна была режиссёром передачи, а Владимир Яковлевич писал сценарии. Многие, кто работал с Владимиром Меерзоном в те годы на центральном телевидении, говорили, что именно Владимир Яковлевич придумал концепцию детской передачи «Спокойной ночи, малыши». За годы творческой деятельности Меерзон написал множество детских рассказов и сценариев.

Дочь Владимира Меерзона известная советская и российская актриса Мария Зубарева. Она умерла 23 ноября 1993 года от онкологического заболевания, спровоцированного тяжелыми родами. Мария была звездой таких сериалов, как «Возвращение Будулая», «Мелочи жизни» (первый российский телесериал).