Новая Каховка, Херсонская область, 7 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. ВСУ ударили из беспилотника по Новой Каховке при эвакуации жителей подтопленных районов. Об этом 7 июля сообщил мэр города Владимир Леонтьев.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«Вчера особо цинично и кощунственно те люди, которые вывозили граждан, подверглись удару с беспилотника», — сказал Леонтьев.

Он добавил, что было сброшено самодельное взрывное устройство. В результате атаки никто не пострадал. По его словам, на текущий момент около 100 человек в Новой Каховке заблокированы и нуждаются в эвакуации из-за затоплений после разрушения Каховской ГЭС.

Ранее Леонтьев сообщил, что уровень воды в Днепре около Новой Каховки понизился за ночь на 35 см.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.