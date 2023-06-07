Москва, 7 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил закон о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 7 июня в ходе пленарного заседания.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Президент Владимир Путин внёс законопроект в Госдуму 24 мая. Парламентарии в ходе пленарного заседания 1 июня денонсировали договор с Украиной.

Берега Азовского моря и Керченского пролива стали принадлежать России после того, как ДНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав страны. Необходимость прекращения договора возникла в связи с утратой Украиной статуса прибрежного государства в отношении этих акваторий, указано в сопроводительных документах к закону.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что Азовское море стало внутренним для России, поэтому его юридический статус изменился. Украина расторгла все договоры о сотрудничестве с Россией по Азовскому морю и Керченскому проливу 24 февраля 2023 года.