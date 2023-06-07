Москва, 7 июня, 2023, 11:07 — ИА Регнум. В Костроме запускается первое российское производство антиблокировочных тормозных систем (ABS), серийные поставки отечественным производителям начнутся с 1 июля. Об этом 7 июня заявил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак.

Minpromtorg.gov.ru Василий Шпак

«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в России проведено импортозамещение электронных блоков управления, а также жгутовой продукции и частично датчиков для автопрома.

В дальнейшем планируется наращивать долю отечественных электронных компонентов в автопроме, заключил Шпак.

Напомним, АBS является системой, предотвращающей блокировку автомобиля при торможении и служащей для сохранения устойчивости и управляемости транспортного средства.

С весны 2022 года в России действуют упрощенные требования по выпуску автомобилей, разрешающие не устанавливать систему ABS.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Российской Федерации на срок до 1 февраля 2024 года продлило действие упрощённого технического регламента по выпуску автомобилей.