Москва, 7 июня, 2023, 10:45 — ИА Регнум. Контрнаступление украинских войск не стало неожиданностью для Москвы. Россия должна сконцентрироваться, дать противнику отпор и перейти в наступление, чтобы низложить киевский режим. Об этом заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По его словам, у режима в Киеве выбора нет, украинскому руководству нужно отрабатывать полученное от стран Запада «бабло и оружие». Хозяева могут разочароваться в киевской команде, а это будет стоить ей и постов, и жизни. Поэтому Киев пойдёт до конца, и недооценивать противника не стоит.

«Враг и западный мир, который его поддерживает, готовы на всё, чтобы стереть нашу страну с лица земли», — подчеркнул Медведев.

Для России сейчас главное — максимально сконцентрироваться и достойно ответить ВСУ. На стороне российской армии — моральное превосходство и существенный перевес в авиации, бронетанковых силах, высокоточном оружии.

Врага нужно остановить, а затем перейти в наступление. Его цель — освобождение российских территорий и защита людей, а также полное низложение нацистского киевского режима, заключил зампред Совбеза.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Медведев раскритиковал покинувших Россию после начала СВО граждан и представителей политической элиты. По его словам, за рубежом они одиноки и никому не нужны, поэтому стоит оставить их наедине со своими ядом и обидами.