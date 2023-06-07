Донецк, 7 июня, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Российские военные завладели оборудованием ВСУ, которое определяет координаты операторов беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом 7 июня сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своём Telegram-канале.

РИА Новости Российские военнослужащие в зоне СВО

По его словам, это оборудование канадского производства, предназначенное для выявления точек работы операторов БПЛА и определения координат дронов.

«Подобное оборудование применялось системно и ранее, но полученный образец превосходит всё, что мы знали, в разы. У специалистов это открытие вызывает обоснованную тревогу», — написал Ходаковский.

Он добавил, что на этот случай в «Востоке» давно стали внедрять практику использования дистанционных антенн и управления бортами из укрытия.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня Ходаковский рассказал, что украинские военные начали отступать с захваченных ранее позиций в посёлке Новодонецкое в ДНР, посчитав своё положение невыгодным. Он добавил, что с российской стороны потери оказались значительно меньшими, при этом отечественная связь отработала надёжно.