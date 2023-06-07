Курск, 7 июня, 2023, 10:42 — ИА Регнум. ВСУ сбросили взрывные устройства на электрическую подстанцию в Курской области, в результате село Попово-Лежачи и посёлок Тёткино остались без света, сообщил 7 июня глава региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства.

В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества», — написал Старовойт в своём Telegram-канале.

При восстановлении электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения, мужчина госпитализирован, добавил он.

Четвёртого июня российские военные обнаружили на территории Курской области сбитый украинский беспилотный летательный аппарат. Судя по раскраске, он принадлежал батальону «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители села Гоголевка Курской области остались без энергоснабжения из-за атаки украинского беспилотника на электроподстанцию.

В конце мая украинские войска несколько раз обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе. На некоторых улицах из-за повреждений ЛЭП отсутствовало электричество, были повреждены кровли, фасады и остекление четырёх домов, а также два автомобиля.