Курган, 7 июня, 2023, 10:43 — ИА Регнум. В Курганской области госпитализировали женщину после употребления спиртосодержащего напитка, поставленного в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Следователи установили, что 4 июня 2023 года жительницу города Шумиха госпитализировали в больницу с признаками отравления неустановленным веществом.

Отмечается, что ранее она употребила спиртосодержащий напиток, который был поставлен в магазин с предприятия, расположенного в другом регионе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

Следователи назначили ряд судебных экспертиз. Они принимают меры к установлению точек реализации данной продукции и её изъятию.

Уточняется, что в настоящий момент в рамках следствия из продажи изъято свыше 17 тысяч литров спиртосодержащего напитка.

Как передавало ИА Регнум, 6 июня пресс-служба Минздрава России сообщила о том, что количество пострадавших от отравления суррогатным алкоголем в России возросло до 90 человек, из них одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних. По официальным данным, по состоянию на 20:00 мск 6 июня в субъектах Российской Федерации зарегистрировано 29 летальных исходов, ещё четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли более 37 тыс. литров суррогатного напитка «Мистер Сидр». Наибольший объём продукции выявили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Опасный напиток также изъят во Владимирской, Самарской, Рязанской, Пензенской и Ульяновской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл и Мордовия.