ФСБ задержала жителя Приморья за шпионаж в пользу Украины
ФСБ сообщила о задержании жителя Приморья за передачу данных о военных разведке Украины
Владивосток, 7 июня, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ России задержали жителя Приморского края за шпионаж в интересах военной разведки Украины. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе ведомства.
«Пресечена противоправная деятельность жителя Приморского края, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа», — говорится в сообщении.
Отмечается, что задержанный действовал в интересах главного управления разведки минобороны Украины. Он собирал данные об объектах военной инфраструктуры и правоохранительных органов Приморья и передавал их представителю украинской разведки.
Фигурант находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена», по которой ему может грозить пожизненное заключение. В ФСБ отметили, что обвиняемый полностью осознавал, что его действия угрожают безопасности России.
Как сообщало ИА Регнум, в конце мая был арестован инженер оборонного предприятия Михаил Взводнов. Его задержали в Ростове-на-Дону по подозрению в шпионаже. В ФСБ установили, что мужчина на протяжении нескольких месяцев 2023 года передавал через переписку в мессенджерах секретные данные куратору из украинской разведки.