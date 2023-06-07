Вашингтон, 7 июня, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Любой честный человек после изучения доказательств придёт к заключению, что именно Киев несёт ответственность за разрушение Каховской ГЭС. Об этом заявил бывший ведущий американского телеканала Fox News Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

По его словам, как только всплывут факты, остаётся гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой.

«Любой честный человек придет к заключению о том, что скорее всего ее взорвали украинцы», — сказал он в ходе первого эпизода его нового шоу Tucker on Twitter.

По его словам, уничтожение Каховской гидроэлектростанции может быть невыгодно Украине, однако это «в большей степени вредит России».

Карлсон также напомнил, что украинские власти и ранее вынашивали планы по подрыву этой ГЭС.

Как сообщало ИА Регнум, Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что звучащие из Киева и ряда стран Запада утверждения о том, что Россия якобы причастна к разрушению станции, противоречат здравому смыслу.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. В свою Минобороны РФ заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.