Москва, 7 июня, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Власти Украины давно прибегают к шантажу мирового сообщества, поскольку киевский режим не сможет существовать без поддержки западных стран и сотой доли секунды, его подпитывают колоссальные вливания НАТО. Об этом заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Она отметила, что власти Украины не смогут просуществовать и доли секунды без финансовой, материальной помощи, а также без вооружений и без политической поддержки.

«Это тот самый мировой пациент, который без участия огромного количества специализированной техники, оборудования и персонала не может самостоятельно ни слышать, ни видеть, ни дышать, тем более двигаться и так далее», — подчеркнула Захарова, добавив, что это понимают в офисе президента Украины.

По её словам, именно поэтому киевский режим уже давно прибегает к методу шантажа мирового сообщества. Руководство Украины отдаёт себе отчёт, что если поставки, эмиссии, содействие, подачки либо, наоборот, колоссальные вливания остановятся хотя бы на секунду, то всё, больше не будет ничего.

«То есть они исчезнут в принципе в одну секунду», — уточнила дипломат.

Она добавила, что единственное, что подпитывает киевский режим и даёт ему силы, так это колоссальные вливания НАТО во всех смыслах этого слова, без них — конец.

Как передавало ИА Регнум, член Республиканской партии, конгрессвумен из Джорджии Марджери Тэйлор Грин заявила, что не готова голосовать за спонсирование Украины и будет биться против неё, а поддержка киевского режима говорит лишь о «тупости» Вашингтона.

В апреле 2023 года Марджори Тейлор Грин обвинила президента США Джо Байдена в крупном провале из-за Зеленского, поскольку Белый дом вынужден «заимствовать» 500 тысяч артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Эти боеприпасы пополнят американские арсеналы, тогда как собственное оружие Пентагон отправляет Киеву.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ожидает «мощное» количество истребителей F-16 от Запада, но на Украине пока нет инфраструктуры для них.

Американский журналист Стивен Брайен заявил, что ВСУ не способны провести успешное наступление. По его словам, оно может привести к краху режима Зеленского.

Ранее украинский лидер в Киеве на встрече с главой Епископской конференции Италии кардиналом Маттео Дзуппи заявил, что прекращение огня и замораживание конфликта на Украине не приведут к миру.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что когда президент Украины говорит, что прекращение огня и замораживание украинского конфликта не приведут к миру, это свидетельствует о том, что он не свободен в принятии решений и уклоняется от любых посреднических инициатив по мирным переговорам.