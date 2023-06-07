Москва, 7 июня, 2023, 10:20 — ИА Регнум. После разрушения Каховской ГЭС часть российских минных полей оказалась подтоплена. Об этом 7 июня заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Соловьёв Live».

Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

«Часть минных полей подтоплена, но военные знают, где минные поля находятся. Занимаются», — сказал Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС в ночь с 5 на 6 июня. В результате атаки 11 из 28 пролётов станции были разрушены. Вода из Каховского водохранилища стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению Днепра.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Дипломат подчеркнул, что Россия приветствует расследование инцидента на Каховской ГЭС, и призвал ООН не повторить ошибок, допущенных в случае с инцидентами с «Северными потоками» и городом Бучей.