Токмак, Запорожская область, 7 июня, 2023, 10:06 — ИА Регнум. Украинские войска ведут огонь в направлении города Токмака Запорожской области, работает система ПВО. Об этом сообщили оперативные службы региона.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

«Боевики ВСУ пытаются обстреливать Токмак. Работает ПВО», — говорится в сообщении.

Токмак, население которого по данным на 2019 год составляло 30 тыс. человек, находится под контролем российских сил с марта 2022 года. Город расположен примерно в 50 км к северо-востоку от Мелитополя.

Как сообщало ИА Регнум, система ПВО утром 7 июня также сработала в Мелитополе. Украинские военные попытались нанести удар по городу.