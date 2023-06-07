Москва, 7 июня, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Реакция Запада на ситуацию с Каховской ГЭС предсказуема на 100%. Об этом 7 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

MFA Russia/Global Look Press Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Реакция Запада на 100% предсказуема во всех подобных ситуациях. Это бесконечное желание обвинить Россию во всём, что происходит, вне зависимости от того, происходит это на самом деле или это является плодом воображения», — подчеркнула она, добавив, что информационная кампания по обвинению России в теракте на Каховской ГЭС стала частью информационной войны Запада против Российской Федерации.

Она обратила внимание на то, что целью этого является увеличение финансирования Украины.

Захарова отметила, что такая реакция коллективного Запада является также частью информационной-психологической войны.

«Бесконечное увязывание всего, что происходит внутри их стран, вовне, по периметру с нашей страной для поддержания у собственного населения, в западных странах, истерического отношения к ситуации вокруг России, к России в целом. Необходимо им выделять огромные суммы денег, необходимо объяснять населению, зачем эти суммы выделяются», — отметила дипломат.

По её словам, ситуация с Каховской ГЭС должна стать частью международного расследования.

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что постпред России при ООН Василий Небензя 21 октября предупреждал генсека ООН Антонио Гутерреша о том, что Украина планирует разрушить Каховскую ГЭС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подрыв Каховской ГЭС диверсией со стороны Украины. Он подчеркнул, что заявления властей Украины и властей Евросоюза об ответственности России за подрыв станции не имеют отношения к реальности.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища из-за разрушения ГЭС, полностью ушёл под воду населённый пункт Корсунка на левом берегу Днепра. В окрестностях Новой Каховки после разрушения Каховской ГЭС, по предварительным данным, без вести пропали семь человек.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС. По данному факту было возбуждено уголовное дело о теракте.

Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища происходит из-за разрушения гидроэлектростанции, вызванного обстрелами со стороны ВСУ.

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что в связи с разрушением Каховской ГЭС сельскохозяйственные поля могут превратиться в пустыни на юге Украины. Под удар также попала и рыбная отрасль. Начали гибнуть мальки и взрослые рыбы. Отмечается, что рыба только отнерестилась, а это означает, что уже отложенная икра в Каховском водохранилище высохнет из-за резкого падения уровня воды.

Бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что именно Украина ответственна за атаку на Каховскую ГЭС, к такому мнению придёт любой честный человек после изучения доказательств. Кроме того, телеведущий настаивает на виновности Украины в диверсиях на «Северных потоках».

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне обладают информацией о погибших и пострадавших при атаке на Каховскую ГЭС. Точное число жертв он назвать не смог.

Президент США Джо Байден осведомлён о ситуации вокруг удара по Каховской гидроэлектростанции. При этом власти США не могут с уверенностью утверждать, на ком именно лежит ответственность за подрыв Каховской ГЭС.