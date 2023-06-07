Энергодар, Запорожская область, 7 июня, 2023, 09:43 — ИА Регнум. Безопасный режим эксплуатации Запорожской АЭС в полной мере обеспечен персоналом, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Константин Михальчевский/РИА Новости Стела Запорожской атомной электростанции

Он отметил, что сотрудники ЗАЭС и эксплуатирующей организации обладают высоким уровнем профессионализма. Российская сторона делает всё возможное и невозможное, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию атомной станции.

«С профессиональной точки зрения безопасный режим эксплуатации станции обеспечивается в полном объёме, в соответствии со всеми стандартами», — приводит РИА Новости слова Карчаа.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июня советник Карчаа заявил, что Россия контролирует ситуацию на Запорожской АЭС и готова к любым действиям противника. Физический периметр станции охраняют бойцы Росгвардии. По словам военного политолога Андрея Кошкина, атака киевского режима на Каховскую ГЭС, в результате которой произошло частичное разрушение станции, была направлена в том числе против Запорожской АЭС. Однако ЗАЭС работает по замкнутому циклу, и вода из Каховского водохранилища туда не поступает.