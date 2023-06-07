Берлин, 7 июня, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Пользователи Twitter раскритиковали пост министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок о том, что в подрыве Каховской ГЭС виновата Россия.

Chris Emil JanÃŸEn/Global Look Press Анналена Бербок

«Ложь, ложь, ложь и еще больше лжи. Вы вообще можете сделать что-нибудь еще, госпожа военный министр?» — задался вопросом пользователь с ником Jorgsen.

«Вместо слов о том, что Германия работает над мирным планом, мы слышим такие заявления», — отметил Matthias M.

«Осуждение без доказательств», — заключили пользователи Twitter.

Ранее Бербок возложила на Россию ответственность за прорыв Каховской ГЭС. По её словам, плотину Каховской ГЭС «использовали как оружие, подвергнув огромной опасности жизни людей в этом районе».

Как сообщало ИА Регнум, Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС. Постпред РФ при организации Василий Небензя отметил, что звучащие из Киева и ряда стран Запада утверждения о том, что Россия якобы причастна к разрушению станции, противоречат здравому смыслу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны РФ заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.