Луганск, 7 июня, 2023, 09:33 — ИА Регнум. Пехота Западного военного округа Вооружённых сил России продвинулась на купянском направлении. Об этом сообщил командир расчёта гаубицы Д-30, который помогал продвижению пехоты.

РИА Новости

По его словам, на купянском направлении несколько дней назад российские военнослужащие провели наступательные действия.

«Захватили территорию около 200 метров, наша пехота захватила, теперь ожидаем контратаку противника, работаем по плановым и внеплановым целям», — приводит РИА Новости слова российского военнослужащего.

Его сослуживец с позывным Поплавок уточнил, что расчёты гаубиц Д-30 на этом участке активно поддерживают продвижение пехоты, они выполняют задачу по недопущению прорыва врага.

Как передавало ИА Регнум, за минувшие сутки российские войска ликвидировали три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Также российские бойцы сорвали попытки ротации украинцев на передовых позициях.

Согласно данным на 6 июня Вооружённые силы России в ходе проведения специальной военной операции в минувшие сутки уничтожили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ на временно оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области.

5 июня Марочко проинформировал об активизации действий ВСУ на донецком, купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО.