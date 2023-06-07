Мелитополь, 7 июня, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Украинские войска попытались нанести ракетный удар по Мелитополю, в городе сработала система ПВО. Об этом председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«Боевики ВСУ попытались нанести удар по мирному городу», — написал Рогов.

Ранее он сообщил о взрывах, прогремевших в городе. Средства противовоздушной обороны сработали, защитив мирную жизнь горожан, позднее добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня взрыв произошёл на юге Мелитополя. Рогов заявил об уничтожении взрывчатых веществ, ранее обнаруженных в схронах. Взрывные работы, уточнил он, были проведены с соблюдением всех норм безопасности.