Москва, 7 июня, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Министерство обороны России распространило видеокадры с боевой работой на купянском направлении экипажей танков Т-80БВ Западного военного округа.

Кадр из видео

На кадрах видно, как бронемашины оказывают огневую поддержку мотострелковым подразделениям и обеспечивают наступление российских военных.

В Минобороны отметили, что танки Т-80БВ могут работать как прямой наводкой на передовой, так и с закрытых огневых позиций. Это позволяет танкистам оставаться незамеченными.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3811470" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Расчёты боевых машин, выдвигаясь на передний край обороны ВСУ, наносят мощный удар. Корректировка огня производится с помощью беспилотников. Информация о новой цели может поступить в любой момент. После работы экипажи перезаряжаются в укрытиях.

Как сообщало ИА Регнум, артиллеристы первой танковой армии ВС РФ совместно с разведчиками заблокировали подвоз боеприпасов ВСУ на ряде участков фронта в Донбассе. Бойцы держат противника «в узде» благодаря постоянному наблюдению и взаимодействию между подразделениями, используя также постоянное подавление огнём артиллерии.