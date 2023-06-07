Новая Каховка, Херсонская область, 7 июня, 2023, 08:49 — ИА Регнум. Уровень воды в реке Днепр, которая разлилась после разрушения Каховской ГЭС, около населённого пункта Новая Каховка понизился за ночь на 35 см. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев в своём Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС

«По состоянию на шесть часов утра вода упала на 35 см, это позитивно», — сообщил он.

Как передавало ИА Регнум, около Новой Каховки после разрушения Каховской ГЭС, по предварительным данным, без вести пропали семь человек.

В министерстве аграрной политики и продовольствия Украины заявили, что сельскохозяйственные поля могут превратиться в пустыни на юге Украины в связи с разрушением Каховской ГЭС. Разрушение Каховской ГЭС приведёт к исчезновению водохранилища. В результате из-за техногенной катастрофы без источника воды остались 94% оросительных систем в подконтрольной Киеву части Херсонской области, 74% в оккупированной Киевом части Запорожской области и 30% в Днепропетровской области.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.