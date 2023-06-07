Лондон, 7 июня, 2023, 08:43 — ИА Регнум. Разведывательные службы Великобритании начали изучение обстоятельств разрушения дамбы Каховской ГЭС, о выводах говорить пока рано. Об этом 6 июня сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак, его цитирует издание The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Как уточнил британский премьер, обстоятельства разрушения дамбы Каховской ГЭС изучают военные и разведывательные ведомства.

«Если это было сделано намеренно, то это станет крупнейшей атакой на гражданскую инфраструктуру на Украине с начала войны», — отметил Сунак.

Также премьер Великобритании указал, что подобные атаки на гражданскую инфраструктуру ужасны и неправильны. По словам Сунака, примеры таких атак наблюдались ранее в текущем конфликте. Но пока рано что-либо утверждать — явление временное.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время предстоящего визита в Соединённые Штаты Америки попробует убедить американского президента Джозефа Байдена поддержать кандидатуру главы британского минобороны на пост генерального секретаря Североатлантического альянса.