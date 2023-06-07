Мелитополь, 7 июня, 2023, 08:35 — ИА Регнум. Киев готовится перебросить крупную группировку ВСУ на запорожское направление, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press

По его словам, заметно, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области. Освободившиеся резервы будут переброшены на запорожское направление.

«Речь может идти о группировке в 10 тысяч и более боевиков ВСУ», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня Рогов проинформировал об активизации действий ВСУ на запорожском направлении в районе Времевского выступа, который расположен в окрестностях Искры и Камышевахи на границе ДНР и Запорожской области. Противник более восьми часов пытался совершить прорыв, действуя масштабнее и организованнее, чем прежде. По данным Минобороны России, противник на этом направлении понёс значительные потери.