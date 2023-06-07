Шушенский район, Красноярский край, 7 июня, 2023, 08:44 — ИА Регнум. На юге Красноярского края при купании в карьере утонули две девочки. О происшествии с несовершеннолетними сообщили 6 июня в региональном следственном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

По данным ведомства, трагедия произошла в посёлке Алтан Шушенского района. Предварительно установлено, что две девочки в возрасте 12 и 13 лет пошли купаться в карьере с разрешения родителей. После долгого отсутствия детей взрослые кинулись на их поиски. Родственники самостоятельно обнаружили тело 13-летней девочки и извлекли ребёнка из воды. Вторую погибшую нашли с привлечением спасателей.

По факту происшествия организована проверка.

Как сообщало ИА Регнум, в чувашском селе Шихазаны в конце мая пропали три девятилетние школьницы. В результате поисков тела девочек были найдены в реке Малый Цивиль. По предварительной версии, дети решили искупаться во время прогулки и утонули.