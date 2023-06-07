Херсон, 7 июня, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища из-за разрушения ГЭС, полностью ушёл под воду населённый пункт Корсунка на левом берегу Днепра. Об этом 7 июня сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.

Алексей Коновалов/ТАСС Село Корсунка

«Населённый пункт Корсунка весь под водой, Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши», — приводит ТАСС его слова.

Как передавало ИА Регнум, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Дипломат подчеркнул, что Россия приветствует расследование инцидента на Каховской ГЭС и призвал ООН не повторить ошибок, допущенных в случае с инцидентами с «Северными потоками» и городом Бучей.

Уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По факту разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и затопления территорий СК РФ возбуждено уголовное дело о теракте.