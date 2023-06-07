Вашингтон, 7 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Космические корабли внеземного происхождения якобы смог получить Вашингтон в рамках секретной военной программы. Такое заявление сделал бывший сотрудник Национального агентства геокосмической разведки и ветеран ВВС США Дэйвид Граш в интервью NewsNation.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и НЛО

Как утверждает Граш, в распоряжении США якобы есть «технические транспортные средства внеземного экзотического происхождения». Они, по словам экс-разведчика, либо приземлились, либо потерпели крушение.

По словам ветерана ВВС США, ему доверяли «некоторые из самых сокровенных секретов правительства» и информация о комических кораблях — из их числа. Граш уверяет, что правительство США восстанавливало инопланетные космические корабли десятилетиями.

В заключение Граш добавил, что доказательств своих утверждений предоставить не может из соображений национальной безопасности.

Ранее ИА Регнум сообщало, что профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на конференции под названием «Пентагон, внеземной разум и разбившиеся НЛО» в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей.

Кроме того, Нолан рассказал о существовании людей, занимающихся программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов.