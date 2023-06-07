* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Мариуполь, ДНР, 7 июня, 2023, 08:19 — ИА Регнум. В городе Мариуполе Донецкой Народной Республики по показаниям пленного боевика украинского националистического образования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нашли тело женщины с вырезанной на животе свастикой, сообщил РИА Новости судебно-медицинский эксперт бюро судебно-медицинской экспертизы ДНР Богдан Аверин.

Иван Шилов REGNUM Боевик

«В ходе судебно-медицинского исследования трупа были обнаружены телесные повреждения, которые образовались после наступления смерти от тангенциального действия тупого предмета в область живота. Данные телесные повреждения были представлены в виде нацистского креста, или свастики», — уточнил он.

Эксперт подтвердил также, что тело женщины было с признаками изнасилования. Установить личность погибшей не удалось, её тело захоронено.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2022 года снайпер украинского националистического формирования «Азов» расстрелял в Мариуполе мужа, жену и их дочь, а затем изнасиловал убитую женщину. В этом признался пленный сослуживец боевика.

Семья ехала на автомобиле с надписью «Дети». Пятеро азовцев доложили об этом командиру и исполнили приказ открыть огонь. Затем боевики извлекли тела погибших из машины и перенесли их в брошенный дом. Один из азовцев решил изнасиловать мёртвую женщину.