Харьков, Украина, 7 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. ВСУ повредили аммиакопровод около Купянска в Харьковской области, зафиксированы случаи отравления среди украинских солдат. Об этом сообщил военнослужащий Вооружённых сил России, который выполняет задачи на этом направлении.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Разведка сообщает, что в Харьковской области в районе Масютовки ВСУ подбили аммиакопровод», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что на место были вызваны командиры ВСУ высокого ранга.

«После того, как один из украинских солдат умер от отравления аммиаком, а двое других отравились, — дали им команду — находиться на позициях в масках и противогазах», — добавил российский военнослужащий.

Уточняется, что в этом районе проходит аммиакопровод Тольятти — Одесса.

Как передавало ИА Регнум, в результате повреждения аммиакопровода произошла его разгерметизация. По предварительным сообщениям работающих на месте специалистов, угрозы распространения опасных веществ в Купянском районе нет.