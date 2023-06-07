Новая Каховка, Херсонская область, 7 июня, 2023, 08:04 — ИА Регнум. В окрестностях Новой Каховки после разрушения Каховской ГЭС, по предварительным данным, без вести пропали семь человек, сообщил 7 июня мэр города Владимир Леонтьев в своём Telegram-канале.

Алексей Коновалов/ТАСС Новая Каховка. Подтопление Дома культуры после разрушения задвижек на Каховской ГЭС

По его словам, власти выясняют информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать.

«Пастухи там были… Около семи человек, о которых мы знаем точно», — сказал Леонтьев.

Он добавил, что уровень воды в зоне подтопления «очень значительный», сотрудники МЧС и городской администрации «осуществляют обплыв» этих территорий, продолжая поиски пострадавших.

Как передавало ИА Регнум, власти Херсонской области объявили о начале эвакуации населения из Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов в связи с повышением уровня воды из-за повреждения дамбы на Каховском водохранилище.

Неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища происходит из-за разрушения гидроэлектростанции, вызванного обстрелами со стороны ВСУ.