Москва, 7 июня, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Депутаты и организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) предложили возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и других лёгких алкогольных напитков. Соответствующее обращение направлено в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг, пишет 7 июня газета «Известия» со ссылкой на документы.

(сс)Falkenpost Пиво

В обращении указывается, что не менее 71% компаний — производителей пивной продукции в России работают с нарушениями обязательных требований, в том числе используют продукцию ненадлежащего качества и недостоверно декларируют объёмы производства.

По словам главы ОПИ Олега Павлова, начавшееся с 1 апреля 2023 года поэтапное внедрение маркировки пива и лёгких алкогольных напитков привело к неполному контролю всех производителей.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампреда комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в письме председателю правительства РФ Михаилу Мишустину указали на серьёзную угрозу для жизни и здоровья россиян в сложившейся ситуации. В нынешних условиях государство не может контролировать качество продукции предпринимателей, в связи с этим предлагается данный документ отменить.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минздрава на 6 июня, в российских регионах зарегистрировали 29 летальных исходов после отравления суррогатным алкоголем, ещё четверо пациентов находятся в крайне тяжёлом состоянии. Общее число пострадавших возросло до 90 человек, из них одна беременная женщина и четверо несовершеннолетних.

Роспотребнадзором изъято из оборота более 37 тысяч литров опасного пивного напитка «Мистер Сидр». По данным следствия, задержанный ранее индивидуальный предприниматель производил алкогольную продукцию в Красноглинском районе Самарской области, а затем поставлял товар в торговые точки. После массовых отравлений людей сидром возбуждены уголовные дела, которые по поручению главы СКР Александра Бастрыкина объединят в одно производство.