Купянск, Украина, 7 июня, 2023, 07:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ на купянском направлении, сообщил 7 июня ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Также бойцы ВС России сорвали попытки ротации украинцев на передовых позициях. Артиллеристы огнём из гаубицы «Мста-С» уничтожили орудие ВСУ Д-20 в районе урочища Ревучее.

В районе населённого пункта Стельмаховка военнослужащие группы специального назначения с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» поразили артиллерийское орудие противника 2С9 «Нона».

По словам Зыбинского, авиация группировки войск «Запад» нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям личного состава ВСУ, вооружению и военной технике 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и подразделениям территориальной обороны. Зенитчики комплекса «Тор» уничтожили разведывательный украинский беспилотник самолётного типа.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны РФ, «Южная» группировка российских войск отразила атаку 5-й горно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Клещеевки и 77-й аэромобильной бригады в районе Берховки в ДНР.

Также ВС России в ходе проведения специальной военной операции за сутки уничтожили склады боеприпасов трёх бригад ВСУ на временно оккупированных Киевом территориях ДНР и Запорожской области.