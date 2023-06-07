Новый, 469-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о том, что на краснолиманском и сватовском направлениях российская авиация и артиллерия группировки войск «Центр» ударили по позициям трёх бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам начальника пресс-центра группировки Александра Савчука, которые цитирует РИА Новости, ракетными ударами нанесено поражение позициям 81-й аэромобильной бригады, 66-й и 67-й механизированных бригад украинских войск. Кроме того, в районах Невского и Червоной Дибровы Луганской Народной Республики (ЛНР) оперативно-тактическая авиация российской группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации, а также по огневым средствам противника.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

В Херсонской области после ударов ВСУ по Каховской ГЭС ситуация с подтоплением резко ухудшилась в Голой Пристани. Председатель правительства региона Андрей Алексеенко отмечает, что убеждать людей эвакуироваться приходится под обстрелами со стороны украинской армии. Голая Пристань обстреливается ВСУ, несмотря на то, что в городе нет ни военных, ни техники.

На фоне подрыва Каховской ГЭС американский президент Джозеф Байден заявил о планах США продолжить помогать Киеву. «Мы не уйдём. Мы собираемся оказать помощь Украине», — сказал он журналистам. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) международной организации 6 июня предположил, что атака на Каховскую ГЭС была необходима Киеву для перегруппировки ВСУ, а также для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе.

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и затопления территорий СК РФ возбуждено уголовное дело о теракте.

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