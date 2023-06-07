Москва, 7 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Украинские власти намерены разместить военнослужащих в образовательных учреждениях на территории подконтрольной части Запорожской области, одновременно возобновив очные занятия в детских кружках. Об этом РИА Новости сообщил 7 июня сотрудник российских силовых структур.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным источников, украинское руководство Запорожья при взаимодействии с ВСУ рассматривает возможность частичного возобновления учёбы и дополнительных занятий для дошколят и школьников с целью прикрытия размещения военных от российских ракетных и авиаударов.

«Запуск школ-казарм планируется осуществить до июля месяца. Часть школ будут использоваться для размещения личного состава ВСУ, а в остальной части школ планируют проведение занятий со школьниками», — пояснил собеседник агентства.

Украинских военных намерены разместить в подсобных помещениях и спортзалах, в остальных помещениях будут классы. Жители не исключают, что ВСУ сами могут взорвать школы, так же как это было в Артёмовске.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле украинская система ПВО, пытаясь отразить удары российских войск по военным объектам ВСУ, попала ракетами С-300 по школе в Снигиревском районе Херсонской области. Киев попытался переложить вину за это на ВС России.

В 2022 году в Запорожье в здании гимназии №71 были сосредоточены подразделения ВСУ и националистических формирований, оборудованы огневые позиции и склады боеприпасов.