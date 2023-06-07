Лос-Анджелес, США, 7 июня, 2023, 06:53 — ИА Регнум. Звезду передачи «Чудаки» на MTV, каскадера и шоумена Бэма Марджеру сотрудники полиции поместили в психиатрическую больницу в Лос-Анджелесе. Об этом 6 июня сообщил TMZ.

MTV. mtv. co.uk Логотип MTV

Уточняется, что Марджера пройдёт психиатрическую экспертизу, так как полицейские решили, что он может представлять опасность для окружающих. В клинике шоумен по закону не может оставаться более 72 часов.

Звезда MTV время от времени оказывается в центре скандала из-за своей чрезмерной любви к алкогольным напиткам. В 2021 году его убрали из передачи «Чудаки» за употребление алкоголя. В ответ шоумен обвинил студию Paramount Pictures в плагиате своих идей.

В 2022 году каскадёр сбежал из реабилитационного центра, где проходил курс лечения от алкогольной зависимости. Полицейские разыскали его и вернули в клинику. После этого случая уже в марте текущего года Марджера арестовали за дебош в ресторане, где он находился с супругой и своим пятилетним ребёнком.

Ранее ИА Регнум сообщало, что музыканту и комику Семёну Слепакову (лицо, признанное в РФ иностранным агентом) суд в Москве отказал в снятии статуса иностранного агента.