Ричмонд , США, 7 июня, 2023, 06:29 — ИА Регнум. Как минимум два человека погибли, пятеро пострадали в результате стрельбы в городе Ричмонде в американском штате Вирджиния. Об этом 6 июня сообщает телеканал CNN.

Niels Noordhoek Стрельба

Уточняется, что вооружённый злоумышленник открыл стрельбу на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии возле места проведения выпускного в средней школе. Отмечается, что неизвестный начал стрельбу в момент, когда сотни людей стояли в Монро-парке после церемонии вручения дипломов.

Как сообщили телеканалу сотрудники местной полиции, были задержаны двое подозреваемых, один из них был освобождён в связи с непричастностью к произошедшему инциденту. Причина стрельбы устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в американском штате Вирджиния при стрельбе пострадали семь человек. Три человека получили ранения, опасные для жизни, ещё у четверых ранения не представляют опасности для жизни. Кроме того, шесть человек получили травмы, не связанные со стрельбой двое пострадали при падении, а один человек попал под машину.