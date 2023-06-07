Вашингтон, 7 июня, 2023, 06:33 — ИА Регнум. Член Республиканской партии, конгрессвумен из Джорджии Марджери Тэйлор Грин заявила, что не готова голосовать за спонсирование Украины и будет биться против неё, а поддержка киевского режима говорит лишь о «тупости» Вашингтона. Об этом она написала 6 июня на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Политики в Вашингтоне бьют в барабаны войны и требуют от американцев платить за это. Вашингтон так туп, что позволяет себе подобные вещи», — написала она в Twitter.

Ранее конгрессвумен Тэйлор Грин назвала решение президента США Джо Байдена баллотироваться на выборах в 2024 году эгоистичным. Она считает, что Байден уже доказал, что является худшим главой Белого дома в истории страны.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года Марджори Тейлор Грин обвинила президента США Джо Байдена в крупном провале из-за Зеленского, поскольку Белый дом вынужден «заимствовать» 500 тысяч артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Эти боеприпасы пополнят американские арсеналы, тогда как собственное оружие Пентагон отправляет Киеву.