Москва, 7 июня, 2023, 09:17 — ИА Регнум. Москва продолжает успешно реализовывать проекты в рамках достижения 8 целей устойчивого развития (ЦУР). Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на международном форуме «Экология».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский на международном форуме «Экология»

«Город также активно помогает в локализации и развитии высокотехнологичных промпредприятий — так, с марта 2022 года инвестор может получить в аренду землю за один рубль в год. Одно из важных условий — соблюдение жестких требований по экологичности строящегося производства», — отметил Овчинский. Он добавил, что с февраля действует «зеленый коридор»: механизм предполагает, что выполнение административных процедур сокращается в два раза ввиду упрощенных требований к строительству промышленных объектов. Овчинский подчеркнул, что при этом необходимо выполнить условия по безопасности и недопущению вреда окружающей среде.

Москва уже несколько лет участвует в проекте достижения ЦУР. Другие проекты, которые реализует город, — это развитие государственно-частного партнерства и программа создания мест приложения труда. Столица также стала первым регионом России, где появилось индустриальное строительство, когда стройка ведется не на самом объекте, а на заводе.

17 целей устойчивого развития были разработаны в 2015 году и названы повесткой дня до 2030 года. Москва уже полностью выполнила показатели по шести ЦУР, среди которых «Достойная работа и экономический рост», «Качественное образование», «Недорогостоящая и чистая энергия», «Индустриализация, инновации и инфраструктура», «Гендерное равенство», «Борьба с изменениями климата».