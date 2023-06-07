Москва, 7 июня, 2023, 06:07 — ИА Регнум. Власти Украины обвинил в разрушении Каховской ГЭС украинский режиссёр Игорь Лопатенок. Соответствующее заявление кинодеятель сделал 6 июня в своём Twitter-аккаунте.

Иван Шилов с ИА REGNUM Каховская ГЭС

Лопатенок обвинил власти Украины в равнодушии, пояснил, что для них человеческие жизни ничего не значат.

«Украинский нацистский режим Зеленского взорвал Каховскую дамбу и спровоцировал бедствие во всем регионе. Я родился на берегах Каховского водохранилища, оно огромное, и сейчас уровень воды очень высокий», — указал режиссёр.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине предрекли экологическую катастрофу на юге страны из-за разрушения Каховской ГЭС.

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к исчезновению водохранилищ. Кроме того, под удар попала и рыбная отрасль. Начали гибнуть мальки и взрослые рыбы.