Белград, 7 июня, 2023, 06:09 — ИА Регнум. В Сербии представители британских служб активно задействованы в свержении президента республики Александра Вучича. С таким заявлением 6 июня выступил президент Республики Сербской Милорад Додик.

Medija centar Beograd Милорад Додик

«Протесты чётко демонстрируют, какова их цель, которая состоит в том, чтобы воспользоваться трагедиями и массовыми убийствами молодых людей, чтобы Александар Вучич был свержен путём уличных протестов. Я убеждён и повторяю, что в Сербии, как и здесь, в Республике Сербской, одни и те же менторы — сотрудники британской разведки», — сказал Додик.

Президент Республики Сербской уверен, что пока в Белграде не уничтожат эпицентр иностранной разведки, злоупотребления трагедиями не прекратятся.

Целью Великобритании является свержение власти и дестабилизация Сербии, добавил Додик.

Как сообщало ИА Регнум, в Белграде в начале июня прошло пятое массовое шествие противников президента Сербии Александра Вучича. В посольстве России в стране отметили, что Запад ведёт против Сербии гибридную войну: действует на два фронта — ситуация в Косове и попытки «майданного» переворота в Белграде. Посол Александр Боцан-Харченко считает, что президент Александр Вучич неугоден Западу из-за проводимой самостоятельной политики и сохранения дружеских отношений с Москвой.