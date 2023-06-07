Вашингтон, 7 июня, 2023, 05:36 — ИА Регнум. Решение о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США на выборах в 2024 году принял губернатор американского штата Нью-Джерси Крис Кристи. Соответствующее заявление политик сделал 6 июня в ходе своего выступления в штате Нью-Хэмпшир, трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

David Shankbone Крис Кристи

«Я прибыл сюда сообщить всем вам, что я намерен выдвинуться кандидатом от Республиканской партии на предстоящих выборах президента США в 2024 году. И мне необходима ваша поддержка», — указал Кристи в ходе своего выступления.

Как заявил политик, он принял решение баллотироваться на пост главы государства, потому что уверен в том, что «правда ещё имеет значение» и стране нужны лидеры, которые готовы рассказать «всё как есть».

По мнению Кристи, он — единственный республиканец, способный вступить в борьбу с экс-президентом США Дональдом Трампом.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что бывший вице-президент США Майк Пенс подал документы для участия в выборах президента страны от Республиканской партии. Его соперниками на внутрипартийных праймериз будут бывший президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли.