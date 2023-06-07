Краков, Польша, 7 июня, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Сувениры с изображением Степана Бандеры, одного из создателей ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали продавать в польском городе Кракове. Об этом 6 июня рассказал польский священник Тадеуш Исакович-Залеский в своём Twitter.

Pko Краков

В своём микроблоге священник разместил фотографии украинского магазина, расположенного в центре Кракова. На фото можно увидеть тёмную коробку с фотографией Бандеры на ней.

«На витрине рядом с Зеленским убийца Бандера и надпись «слава нации». Что об этом скажут мэр Яцек Майхровский и краковчане Анджей Дуда и Рышард Терлецкий? Что об этом скажет Каминьский (глава МВД и администрации. — Прим. ред.), предшественника которого Бандера убил?» — такие вопросы задал Исакович-Залеский.

В свою очередь, польское издание Do Rzeczy уточнило, что Исакович-Залесский уже много лет подряд занимается увековечением памяти жертв Волынской резни. Польские историки расценивают Волынскую резню как геноцид и этническую чистку, в результате которой были убиты до 130 тысяч человек.

В Польше уверены в том, что геноцид польского населения Волыни, Восточной Галиции и ряда воеводств на юго-востоке страны совершали во время Второй мировой войны бандеровцы — сторонники Бандеры, состоявшие в ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Между Варшавой и Киевом нет единого мнения по вопросу Волынской резни и роли бандеровцев в этом преступлении.