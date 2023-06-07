Киев, 7 июня, 2023, 04:17 — ИА Регнум. Сельскохозяйственные поля могут превратиться в пустыни на юге Украины в связи с разрушением Каховской ГЭС. Такое предупреждение сделали 6 июня в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС приведёт к исчезновению водохранилища. В итоге из-за техногенной катастрофы без источника воды остались 94% оросительных систем в подконтрольной Киеву части Херсонской области, 74% в оккупированной Киевом части Запорожской области и 30% в Днепропетровской области. Без Каховского водохранилища пострадают не только фермеры, но и обычные люди.

Кроме того, под удар попала и рыбная отрасль. Начали гибнуть мальки и взрослые рыбы. Отмечается, что рыба только отнерестилась, а это означает, что уже отложенная икра в Каховском водохранилище высохнет из-за резкого падения уровня воды.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон указал на ответственность Украины за атаку на Каховскую ГЭС. Журналист назвал эту атаку терактом, а не простой случайностью. По мнению Карлсона, уничтожение Каховской ГЭС больше всего вредит России, а власти Украины давно вынашивали планы по подрыву электростанции.