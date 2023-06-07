Ричмонд , США, 7 июня, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Как минимум семь человек пострадали при стрельбе в американском городе Ричмонд, штат Вирджиния. Об этом 6 июня сообщает местное отделение телеканала NВС со ссылкой на полицию.

Lisa Roe Стрельба

Стрельбу открыл днём 6 июня неизвестный на территории кампуса Университета Содружества Вирджинии в городе Ричмонд. Инцидент произошёл возле театра «Альтрия», где в момент стрельбы проходил выпускной учеников старшей школы. Очевидцы рассказали, что слышали около 30 выстрелов.

Исполняющий обязанности начальника полиции города Рик Эдвардс уточнил, что три человека получили ранения, опасные для жизни, ещё у четверых ранения жизни не угрожают. Кроме того, шесть человек получили травмы, не связанные со стрельбой двое пострадали при падении, а один человек попал под машину.

Уточняется, что на настоящий момент никакой угрозы обществу нет, подозреваемый в стрельбе задержан. Информация о причинах стрельбы устанавливается.

Ранее ИА Регнум сообщало, что женщина 25 лет погибла, ещё шесть человек получили ранения при стрельбе на поминках в городе Чикаго в американском штате Иллинойс.

инцидент произошёл в районе Остин утром 4 июня на поминках человека, погибшего четыре года назад в ДТП. Среди местных жителей, пришедших почтить память погибшего, начался конфликт, перешедший в стрельбу.