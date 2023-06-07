Вашингтон, 7 июня, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Именно Украина ответственна за атаку на Каховскую ГЭС, к такому мнению придёт любой честный человек после изучения доказательств. Такое заявление сделал 6 июня бывший ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Такер Карлсон

Журналист перезапустил своё шоу в социальной сети Twitter. В первом эпизоде Такер Карлсон указал, что «как только всплывают факты, остаётся гораздо меньше тайны относительно того, что могло произойти с дамбой». Журналист назвал эту атаку терактом, а не простой случайностью. По мнению Карлсона, уничтожение Каховской ГЭС больше всего вредит России, а власти Украины давно вынашивали планы по подрыву электростанции.

Кроме того, телеведущий настаивает на виновности Украины в диверсиях на «Северных потоках».

Как сообщало ИА Регнум, в администрации Белого дома проинформированы о ситуации на Каховской ГЭС. Власти США при этом не уверены, на ком именно лежит ответственность за подрыв дамбы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне обладают информацией о погибших и пострадавших при атаке на Каховскую ГЭС. При этом точное число жертв он назвать не смог.