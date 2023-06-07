Москва, 7 июня, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Уголовное дело о разрушении Каховской ГЭС поставил на контроль председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Об этом 7 июня сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бастрыкин

По факту разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и затопления территорий СК РФ возбуждено уголовное дело о теракте.

«Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела», — уточняется в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, разрушение Каховской ГЭС является немыслимым преступлением Киева, совершённым для ухудшения гуманитарной ситуации в регионе. Дипломат подчеркнул, что Россия приветствует расследование инцидента на Каховской ГЭС и призвал ООН не повторить ошибок, допущенных в случае с инцидентами с «Северными потоками» и городом Бучей.

По словам Небензи, Россия возлагает всю полноту ответственности на власти Украины, их союзников и спонсоров и призывает Генерального секретаря ООН осудить подрыв дамбы.