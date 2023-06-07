Донецк, 7 июня, 2023, 03:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские войска 43 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, говорится 7 июня в официальной сводке представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Всего ВСУ выпустили по ДНР 285 единиц различных боеприпасов. Под огнём ВСУ оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Старомихайловка, Еленовка, Докучаевск, Ольгинка, Урожайное.

За прошедшие сутки ранения получили четверо мирных граждан. Повреждены 14 жилых домовладений и два объекта гражданской инфраструктуры.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня украинские войска выпустили в сторону города Макеевки в ДНР противорадиолокационную ракету HARM.

Ранее ВСУ обстреляли Александровку в ДНР из реактивных систем залпового огня. Всего по городу было выпущено десять ракет.

В Белом доме заявили, что у администрации США достаточно средств для поддержки Украины до осени 2023 года. Запрашивать разрешение Конгресса для получения дополнительного финансирования не требуется.