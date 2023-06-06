Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2023, 02:51 — ИА Регнум. Директор туристической фирмы ООО «Экстрим тайм» из Новосибирска, восемь туристов которой погибли в 2022 году на вулкане Ключевской, признал свою вину. Об этом 7 июня сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по Камчатскому краю.

Игорь Шпиленок Вулкан Ключевской (Ключевская сопка)

Расследование уголовного дела в отношении директора туристической фирмы, оказавшей услугу, приведшую к гибели восьми человек при восхождении на вулкан Ключевской. Мужчине выдвинуто обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц.

Как установило следствие, обвиняемый прорекламировал в интернете организацию восхождений на вулкан Ключевской. Для сопровождения туристов глава турфирмы привлёк двух человек, у которых не было полномочий осуществлять обязанности инструкторов-проводников на маршрутах такой сложности.

Группа из восьми туристов и двух инструкторов начала восхождение на вулкан в сентябре 2022 года. На высоте 4000 метров над уровнем моря двое туристов в сопровождении одного из инструкторов начали обратный спуск к домику вулканологов из-за плохого самочувствия, остальные туристы продолжили восхождение, но на высоте 4400 метров приняли решение начать спуск из-за невозможности идти вверх по ледовому склону.

Во время спуска группа сорвалась вниз. В результате падения 8 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли.

В ходе следствия глава турфирмы признал вину в инкриминируемом ему преступлении. Мужчина раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Обвиняемый содержится под домашним арестом.

Уголовное преследование в отношении одного из гидов прекращено в связи с его смертью, вина погибшего установлена. Расследование обстоятельств оказания небезопасных услуг другим гидом продолжается. Уголовное дело передано прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Камчатке после трагедии на Ключевском вулкане, в которой погибли девять человек, губернатор края Владимир Солодов поручил усилить контроль на туристических маршрутах.