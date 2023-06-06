Вашингтон, 7 июня, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Оказывать помощь Украине намерены и в дальнейшем Соединённые Штаты. Такое заявление сделал 6 июня американский лидер Джозеф Байден, комментируя ситуацию вокруг атаки на Каховскую ГЭС на встрече с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы не уйдем. Мы собираемся оказать помощь Украине», — ответил Байден журналистам на вопрос, что он намерен сказать России в связи с разрушением Каховской ГЭС в Херсонской области.

Ранее ИА Регнум сообщало, что координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что президент США Байден осведомлён о ситуации вокруг разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. В Минобороны России заявили, что целью киевского режима было упростить переброску подразделений ВСУ с херсонского направления на те участки, где попытаются провести контрнаступление.