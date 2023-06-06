Вашингтон, 7 июня, 2023, 02:10 — ИА Регнум. В Вашингтоне имеется информация о количестве пострадавших и жертв в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, заявил 6 июня координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Иван Шилов ИА REGNUM] [Иван Шилов (с) ИА REGNUM Каховская ГЭС

«Из предварительных сообщений мы знаем, что есть пострадавшие, в том числе, вероятно, много погибших, но мы не можем назвать число сейчас», — сказал он.

Представитель Белого дома добавил, что власти США внимательно отслеживают ситуацию и собирают информацию о произошедшем.

Ранее ИА Регнум передавало, американский президент Джо Байден осведомлён о ситуации вокруг удара по Каховской гидроэлектростанции. При этом власти США не могут с уверенностью утверждать, на ком именно лежит ответственность за подрыв Каховской ГЭС.

Удар со стороны Украины по Каховской ГЭС был нанесен около двух часов ночи 6 июня. В результате разрушились специальные балки, предназначенные для перекрытия водопропускного отверстия, а удерживаемая прежде вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению. Залп был сделан предположительно из РСЗО «Ольха». В результате волна хлынула на оба берега, в том числе на оккупированное ВСУ правобережье Херсонской области. В зоне подтопления оказалось 14 населённых пунктов, стихия может угрожать ещё примерно 80 сёлам и посёлкам Херсонской области.