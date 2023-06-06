Вашингтон, 7 июня, 2023, 01:48 — ИА Регнум. В Китае обеспокоены разрушением Каховской ГЭС и призывают не допускать атак на гражданскую инфраструктуру, заявил 6 июня в ходе экстренного заседания Совета Безопасности ООН постоянный представитель КНР Чжан Цзюнь.

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«Мы глубоко озабочены гуманитарными, экономическими и экологическими последствиями», — сказал китайский дипломат.

Цзюнь призвал стороны соблюдать международное право и следовать гуманитарным законам, защищая гражданское население и инфраструктуру. Он заявил о необходимости как можно скорее возобновить мирные переговоры, а международное сообщество должно создать благоприятные условия для восстановления мира.

Постпред КНР выразил крайнюю озабоченность возможностью дальнейшей эскалации конфликта, авария на атомной станции никого не защитит. Китай призывает стороны поддерживать безопасность Запорожской АЭС и просит избегать риторики и действий, ведущих к эскалации кризиса.

Как сообщало ИА Регнум, Россия созвала заседание Совета Безопасности ООН из-за разрушения Каховской ГЭС. Постпред РФ при организации Василий Небензя отметил, что звучащие из Киева и ряда стран Запада утверждения о том, что Россия якобы причастна к разрушению станции, противоречат здравому смыслу.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси из-за разрушения Каховской гидроэлектростанции принял решение усилить присутствие миссии организации на Запорожской атомной электростанции. По его словам, решающий момент для ядерной безопасности настал.

Власти Херсонской области пообещали оказать финансовую поддержку всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС. Соответствующий указ уже подготовлен.

По мнению экспертов, для экологии района спуск воды из Каховского водохранилища не означает ничего хорошего, погибнут разнообразные водные обитатели. Это приведёт к гниению их останков. Последствия будут не столько экологические, сколько санитарно-эпидемиологические.